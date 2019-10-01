В Москве после падения из окна погиб пациент Центра хирургии Вишневского

В Москве после падения из окна погиб пациент Центра хирургии Вишневского

В Москве выпал из окна пациент Национального медицинского исследовательского центра хирургии имени А.В. Вишневского. В результате случившегося он погиб. Об этом РБК сообщили в медцентре.

«Мы не можем никаких подробностей говорить, потому что работает следствие, но факт [смерти] подтверждаем», — добавили там.

Ранее РЕН ТВ сообщал, что 25-летний мужчина выпал из окна девятого этажа здания медцентра. По данным телеканала, его госпитализировали туда из-за проблем с почками. Недавно мужчину перевели в обычную палату.

В марте при падении из окна 30-го этажа московского офиса «Газпрома» погиб мужчина. От полученных травм, как рассказали в пресс-службе столичного главка МВД, мужчина умер на месте. Позже в «Газпроме» РБК подтвердили смерть сотрудника компании, который работал ведущим техническим специалистом.