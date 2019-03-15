В Москве мужчина выпал из окна офиса «Газпрома»

В Москве мужчина выпал из окна офиса «Газпрома»

В Москве при падении из окна 30-го этажа офиса «Газпрома» погиб мужчина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, мужчина работал в компании ведущим техническим специалистом. От полученных травм он скончался на месте.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства случившегося.

«Подтверждаем падение с высоты человека на улице Наметкина 16. Мужчина скончался», — заявили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве. По данному адресу располагается газотранспортное предприятие «Газпром трансгаз Москва».

РБК направил запрос в ООО «Газпром трансгаз Москва».