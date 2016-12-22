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Победителем конкурса «Учитель года» стал преподаватель из Чечни
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Победителем конкурса «Учитель года» стал преподаватель из Чечни
Общество, 05 окт, 23:26
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Победителем конкурса «Учитель года» стал преподаватель из Чечни

Абсолютным победителем конкурса «Учитель года России» стал преподаватель обществознания и права из Чечни Алихан Динаев. Об этом сообщается на сайте конкурса.

Динаев преподает в Математической школе № 1 имени Х. И. Ибрагимова в Грозном.

Также победителями стали учитель информатики и ИКТ, технологии из Москвы Игнат Игнатов, преподаватели истории, обществознания и права Илья Казанцев из Пскова и Григорий Назаров из Московской области, а также учитель Химии Юрий Клюев из Брянска.

Церемония награждения состоялась в Государственном Кремлевском дворце в Москве.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров на своей странице в «ВКонтакте» поздравил Динаева с победой. От отметил, что впервые за 29 лет проведения конкурса победителем стал учитель из Чечни. Глава республики назвал его победу «своеобразным подарком к 200-летию» Грозного. Кадыров добавил, что система образования в республике «вышла на качественно новый современный уровень», и об этом свидетельствует победа Динаева. Кадыров сказал, что следующий этап конкурса пройдет в Грозном. «Поздравляю Алихана и всех учителей», — заявил Кадыров.

В 2017 году победителем конкурса стал учитель истории Илья Демаков из Санкт-Петербурга.

Конкурс «Учитель года России» проводит Министерство образования каждый год с 1992 года. Его итоги оглашаются 5 октября в День учителя. Победитель получает приз в виде хрустальной фигуры пеликана с птенцами, выполненной на Дятьковом хрустальном заводе.

Теги: Учитель года , учитель , Чечня
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