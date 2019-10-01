Адвокат заявил о незаконном вскрытии могил участников группы Дятлова

Могилу одного из участников группы Игоря Дятлова, погибшей во время похода на севере Свердловской области, вскрыли незаконно. Об этом заявил адвокат Общественного фонда памяти группы Дятлова Евгений Черноусов, передает «Уральский рабочий». Фонд попросил власти Екатеринбурга запретить эксгумацию тел погибших до возбуждения уголовного дела.

Речь идет о вскрытии могилы участника погибшей группы Семена Золотарева. Черноусов считает такие действия грубейшим нарушением закона, проводить их должны лишь в рамках расследуемого уголовного дела. «В результате безвозвратно утрачены доказательства, которые могли быть добыты в результате экспертизы, проводимой с соблюдением всех процессуальных норм», — добавил Черноусов.

Как отметил адвокат, несмотря на то что останки погибших пробыли в земле 60 лет, «они могут многое рассказать экспертам» благодаря современным технологиям. «Накануне» со ссылкой на главу фонда Юрия Кунцевича сообщает, что эксгумацию могилы провели по инициативе родственников погибшего. Вскрытие могилы Золотарева, согласно материалу издания, провели еще в 2018 году. Тогда рядом с могилой на Ивановском кладбище в Екатеринбурге, по информации «Накануне», нашли кости, включая большой фрагмент ребра, и куски гроба.

В июле Черноусов передал в СК просьбу возобновить расследования гибели группы Дятлова. В документе отмечалось, что после гибели группы прокуроры и следователи-криминалисты расследовали незарегистрированное дело — оно не было поставлено на учет, и у него не было порядкового номера. Подписавшие просьбу потребовали провести полное и законное расследование по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК (умышленное причинение смерти двум и более лицам).



В феврале этого года Генпрокуратура инициировала новое разбирательство по факту гибели тургруппы. Приоритетными считаются версии, связанные с природными факторами (сход снега, ураган). Девять туристов под руководством Игоря Дятлова погибли в феврале 1959 года на Северном Урале у горы Холатчахль и безымянной высоты (905 м).