Марка Захарова похоронили на Новодевичьем кладбище

Худрука театра «Ленком» Марка Захарова похоронили в Москве 1 октября. Его могила находится на Новодевичьем кладбище, передает ТАСС.

Режиссера похоронили рядом с другими известными деятелями культуры — Леонидом Броневым, Станиславом Говорухиным и Олегом Табаковым.

До похорон в «Ленкоме» прошла церемония прощания с режиссером. В числе посетивших «Ленком» были министр культуры Владимир Мединский, вице-премьер Ольга Голодец, глава «Мосфильма» Карен Шахназаров, глава Большого театра Владимир Урин, актеры Армен Джигарханян, Алексей Бородин, Владимир Машков, Евгений Миронов и прочие.

Худрук «Ленкома» Марк Захаров скончался 28 сентября на 86-м году жизни. Он руководил театром с 1973 года. Причиной его смерти стало воспаление легких.