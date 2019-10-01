Спикер Рады покинет пост председателя партии Зеленского

Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков сообщил о своем уходе с поста главы партии президента страны Владимира Зеленского «Слуга народа». Об этом сообщает телеканал ТСН.

«Для развития, для эффективного развертывания партийной структуры надо много времени. К сожалению, у председателя Верховной рады его недостаточно для того, чтобы заниматься еще и партийным строительством», — сказал он.

По его словам, нового председателя «Слуги народа» выберут на партийном съезде. Он отметил, что также возможны изменения устава и структуры руководства партии. Разумков добавил, что внутри нее нет раскола и проблем.

Перестановки в руководстве партии «Слуга народа» запланированы с подведения итогов парламентских выборов и действительно связаны с тем, что Разумков стал председателем парламента, рассказали РБК два собеседника, близких к руководству партии. По их словам, на посту главы партии Разумкова сменит Александр Корниенко, который в президентскую кампанию руководил волонтерским движением, а в парламентскую возглавлял избирательный штаб «Слуги народа».