Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 2 октября
USD ЦБ: 65,07 (+0,43) Quote, 12:46
Курс евро на 2 октября
EUR ЦБ: 70,84 (+0,13) Quote, 12:46
У берегов Антарктиды появился айсберг площадью 1,6 тыс. кв. км Общество, 15:40 Собчак, Ургант, Петров и другие гости ярмарки Cosmoscow. Фотогалерея РБК и Audi, 15:34 Стоимость токена Crypterium выросла на 67% за полчаса Крипто, 15:29 Спикер Рады покинет пост председателя партии Зеленского Политика, 15:18 СМИ показали видео о причинах нападения на сотрудника СК в Москве Общество, 15:18 В Татарстане семилетний мальчик захлебнулся в бассейне спорткомплекса Политика, 15:07 Почему ВТО более чем в 2 раза снизила ожидания по росту мировой торговли Quote, 15:03 Десять человек пострадали при нападении на колледж в Финляндии Общество, 14:58 Без каких функций не обойдется ваш b2b-интернет-магазин Pro, 14:54 В «Яндекс.Такси» объяснили рост количества поездок россиян на такси Общество, 14:50 Hyundai объявила цены на сервис аренды машин по подписке Бизнес, 14:46 ВТБ снизил ставки по кредитам наличными Финансы, 14:44 «Анахайм» представил форму с историческим логотипом «Майти Дакс» Спорт, 14:44 Поветкин согласился на бой против Майкла Хантера Спорт, 14:42
Политика ,  
0 
Спикер Рады покинет пост председателя партии Зеленского

Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков сообщил о своем уходе с поста главы партии президента страны Владимира Зеленского «Слуга народа». Об этом сообщает телеканал ТСН.

«Для развития, для эффективного развертывания партийной структуры надо много времени. К сожалению, у председателя Верховной рады его недостаточно для того, чтобы заниматься еще и партийным строительством», — сказал он.

По его словам, нового председателя «Слуги народа» выберут на партийном съезде. Он отметил, что также возможны изменения устава и структуры руководства партии. Разумков добавил, что внутри нее нет раскола и проблем.

Политика
Спикером Верховной рады избран глава «Слуги народа» Дмитрий Разумков

Перестановки в руководстве партии «Слуга народа» запланированы с подведения итогов парламентских выборов и действительно связаны с тем, что Разумков стал председателем парламента, рассказали РБК два собеседника, близких к руководству партии. По их словам, на посту главы партии Разумкова сменит Александр Корниенко, который в президентскую кампанию руководил волонтерским движением, а в парламентскую возглавлял избирательный штаб «Слуги народа».

Накануне Корниенко рассказал в интервью агентству «Интерфакс-Украина», что в конце октября состоится съезд партии «Слуга народа». Он сообщал, что будет обсуждаться вопрос смены председателя. По словам Корниенко, заявление о желании сложить полномочия поступило от самого главы партии.

Разумкова избрали председателем Рады в конце августа. С 2006 года Разумков был членом Партии регионов, но вышел из нее в 2010 году. В 2019 году он стал главным советником по политическим вопросам и спикером штаба Владимира Зеленского, с мая он возглавлял президентскую партию.

Теги: Украина, Владимир Зеленский, председатель партии, Верховная рада
Материалы по теме
Глава офиса Зеленского ответил на статью о «ручных зверушках» в партии
Политика
Moody’s не увидело у «Слуги народа» желания восстановить связи с Россией
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter