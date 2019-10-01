Десять человек пострадали при нападении на колледж в Финляндии

Десять человек пострадали при нападении на колледж в Финляндии

Один человек погиб, еще десять получили ранения разной степени тяжести в результате нападения на профессиональный колледж в городе Куопио (Финляндия). Об этом сообщается в Twitter полиции Восточной Финляндии.

По предварительным данным полиции, один из пострадавших является подозреваемым в нападении, передает Yle.fl. Полиция применила огнестрельное оружие во время инцидента, еще один подозреваемый находится под стражей. В больнице Университета Куопио подтвердили госпитализацию десяти человек, двое из них получили серьезные ранения. По словам очевидцев, преступник использовал клинковое оружие. Предположительно, речь идет о мече, передает MTV Uutisille.

Учебное заведение находится в торговом центре Hermann, в настоящее время из него эвакуировали всех посетителей, территория оцеплена. В полиции не уточнили, с каким именно оружием злоумышленник напал на людей. По информации Yle, в торговом центре на первом и втором этажах расположены временные помещения колледжа Савон, в которых учатся студенты бизнес-отделения. По данным очевидцев, инцидент произошел на втором этаже колледжа.

Премьер-министр Финляндии Антти Ринне назвал нападение на колледж Савон неприемлемым и шокирующим актом насилия. «Правительство внимательно следит за ситуацией. Я выражаю соболезнование всем родственникам пострадавших», — написал он в своем Twitter.

Ранее, 29 сентября, неизвестный мужчина напал на посетителей торгового центра в Балтиморе штата Мэриленд (США). В результате инцидента пострадали пять человек.