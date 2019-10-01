Госсовет Крыма разделил полномочия главы и премьера республики

Государственный совет Крыма назначил Юрия Гоцанюка на должность председателя Совета министров республики. Об этом сообщает «Крыминформ».

Таким образом, парламент республики утвердил разделения полномочий премьер-министра и главы Крыма, до этого посты совмещал Сергей Аксенов. Он же внес ранее кандидатуру Гоцанюка на рассмотрение Госсовета.

«Это не бюрократическая формальность, а важная часть общей стратегии по перезагрузке власти. Его главные цели — оптимизация структуры исполнительных органов власти и повышение эффективности управления», — написал глава Крыма на своей странице в Facebook.

Аксенов также подчеркнул, что после разделения полномочий глава республики сможет уделять больше внимания стратегическим вопросам. На премьера перейдет вся хозяйственная повестка и работа с местными администрациями.