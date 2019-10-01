В Иране суд приговорил брата Роухани к пяти годам тюрьмы за коррупцию

В Иране суд приговорил брата Роухани к пяти годам тюрьмы за коррупцию

Иранский суд приговорил Хуссейна Ферейдуна, младшего брата президента страны Хасана Роухани, к пяти годам лишения свободы по обвинению в коррупции. Об этом сообщает новостное агентство Fars со ссылкой на представителя Верховного суда Ирана Голяма Хосейна Исмаили.

«В результате рассмотрения апелляции Хуссейн Ферейдун приговорен к пяти годам тюрьмы», — передает его слова Fars. Представитель отметил, что суд пока рассмотрел не все обвинения, но деталей не раскрыл.

В мае иранский суд приговорил Ферейдуна к заключению из-за обвинений в коррупции. Он не признал свою вину и собирался обжаловать решение суда. До обжалования приговора срок, назначенный Ферейдуну, не был определен.