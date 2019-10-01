В Иране суд приговорил брата Роухани к пяти годам тюрьмы за коррупцию

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 2 октября
USD ЦБ: 65,07 (+0,43) Quote, 12:46
Курс евро на 2 октября
EUR ЦБ: 70,84 (+0,13) Quote, 12:46
МЧС начало всероссийскую тренировку по гражданской обороне Общество, 13:54 Венесуэла расплатилась с Россией в рублях Экономика, 13:54 СК завел дело из-за падения матери с ребенком в яму с кипятком в Сибири Общество, 13:52 Синоптик ответил на сведения о движущемся на Петербург урагане «Мортимер» Общество, 13:43 СМИ сообщили о смерти сотрудника СК после нападения в Москве Общество, 13:41 «Крылья Советов» опровергли информацию о приглашении Карреры Спорт, 13:38 Суд отказал в УДО фигуранту дела Кокорина и Мамаева Общество, 13:38 Россия обвинила США в срыве операции по спасению беженцев из «Рукбана» Политика, 13:26 В Китае сгорела крупная майнинг-ферма: ущерб превысил $10 млн Крипто, 13:25 Екатеринбургу предложили дать из бюджета более 3 млрд руб. на Универсиаду Спорт, 13:18 Венесуэла выплатила транш по долгу России неназванными активами Экономика, 13:18 В Иране суд приговорил брата Роухани к пяти годам тюрьмы за коррупцию Общество, 13:15 Госсовет Крыма разделил полномочия главы и премьера республики Политика, 13:12 Кремль предупредил о последствиях отказа Киева от «формулы Штайнмайера» Общество, 13:05
Общество ,  
0 
В Иране суд приговорил брата Роухани к пяти годам тюрьмы за коррупцию

Иранский суд приговорил Хуссейна Ферейдуна, младшего брата президента страны Хасана Роухани, к пяти годам лишения свободы по обвинению в коррупции. Об этом сообщает новостное агентство Fars со ссылкой на представителя Верховного суда Ирана Голяма Хосейна Исмаили.

«В результате рассмотрения апелляции Хуссейн Ферейдун приговорен к пяти годам тюрьмы», — передает его слова Fars. Представитель отметил, что суд пока рассмотрел не все обвинения, но деталей не раскрыл.

Политика
Суд арестовал брата президента Ирана за финансовые махинации

В мае иранский суд приговорил Ферейдуна к заключению из-за обвинений в коррупции. Он не признал свою вину и собирался обжаловать решение суда. До обжалования приговора срок, назначенный Ферейдуну, не был определен.

Фотогалерея 
Заставили краснеть: за что дети и жены президентов оказывались в суде

Брат Роухани был арестован в июле 2017 года. По информации следствия, Ферейдун имел отношение к ряду коррупционных финансовых схем, в частности, как писало Би-би-си, он был причастен к завышению зарплат руководству государственной страховой компании.

Теги: Хасан Роухани, брат, коррупция, приговор
Материалы по теме
Брата президента Ирана приговорили к тюремному заключению за коррупцию
Политика
Суд арестовал брата президента Ирана за финансовые махинации
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter