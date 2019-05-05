Брата президента Ирана приговорили к тюремному заключению за коррупцию

Суд в Иране приговорил младшего брата президента Хасана Рухани Хуссейна Ферейдуна, арестованного в 2017 году по обвинению в финансовых преступлениях, к тюремному заключению на неопределенный срок. Об этом сообщает агентство ISNA.

Отмечается, что свою вину Ферейдун не признал. Он намерен обжаловать решение суда и доказать свою невиновность.

Ферейдун был арестован в июле 2017 года за участие в финансовых махинациях. В частности, он фигурировал в скандале, связанном с завышением зарплат руководителям государственной страховой компании. Ситуация нанесла серьезный удар по репутации президента Ирана Роухани, который, несмотря на обвинения в коррупции, был переизбран на второй срок.