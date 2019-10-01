Три человека погибли при столкновении автомобилей в Крыму

Три человека погибли при столкновении автомобилей в Крыму

Три человека погибли, еще пятеро пострадали при лобовом столкновении двух легковых автомобилей на 76-м километре трассы «Таврида» в Крыму. Об этом сообщается на сайте управления МВД России по региону.

Авария произошла во вторник, 1 октября, примерно в 08:40 в районе поселка Приморское (Феодосия). По предварительным данным, водитель Lada Priora, двигаясь из Симферополя в сторону Керчи, выехал на встречную полосу, где cтолкнулся с легковым автомобилем Kia Optima.

Последний зарегистрирован в одной из стран ближнего зарубежья, добавили в ведомстве. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, Kia Optima была зарегистрирована на территории Армении.

Как уточнили в МВД, все погибшие находились в автомобиле Lada Priora. В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства ДТП выясняются.