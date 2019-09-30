В ДТП в Саратовской области погиб районный депутат

Депутат Федоровского районного собрания Азамат Душалов погиб в результате аварии в Саратовской области, сообщили РБК в райадминистрации. ДТП произошло недалеко от города Энгельс.

По информации местного информационного агентства «Регион 64», авария произошла вечером 29 сентября. Водитель Toyota Сorolla не справился с управлением, из-за чего машина опрокинулась. От полученных травм 42-летний депутат скончался на месте. В автомобиле также находилась девушка 2002 года рождения, которую врачи отпустили после осмотра в больнице.

21 сентября в аварии в Ижевске погиб бывший депутат Государственного совета Станислав Лысков. Согласно информации МВД, водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения и врезался в фонарный столб. Лысков следовал на пассажирском сиденье и скончался на месте.