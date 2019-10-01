США ограничили выдачу виз кубинским чиновникам из-за эксплуатации врачей

Госдепартамент США ввел ограничения на выдачу виз в отношении кубинских чиновников, ответственных за эксплуатацию и принудительный труд врачей в рамках работы зарубежных медицинских миссий на Кубе. Об этом сообщается на сайте американского ведомства.

Врачи вынуждены на протяжении долгого времени работать без отдыха в опасных условиях, говорится в заявлении. Медицинские работники также получают «скудную зарплату», а их передвижение по стране ограниченно, считает Госдеп.

По данным американских властей, кубинские власти удерживали паспорта врачей и следили за некоторыми из них вне рабочего времени. Кроме того, они принуждали предоставлять медпомощь как «политический инструмент в обмен на заверения в лояльности».

«Любая программа здравоохранения, которая принуждает, подвергает опасности и эксплуатирует своих собственных практикующих врачей, в корне ошибочна», — отмечается в заявлении Госдепа.