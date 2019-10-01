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Общество ,  
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В Госдуме предложили запретить платные парковки у школ и больниц

Депутаты от фракции ЛДПР внесли Госдуму законопроект, который полностью запрещает платные парковки возле школ, больниц и других социальных объектов. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе главы думского комитета по труду и социальной политике Ярослава Нилова.

Законопроект предполагает внести изменения в ст. 13 Федерального закона «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Авторы документа отметили, что сейчас, по закону, власти регионов имеют право запретить платные парковки на территориях, непосредственно прилегающих к объектам спорта, образовательным и медицинским организациям, организациям культуры, органам власти, а также на территориях, которые относятся к многоквартирным домам. Теперь же планируется запретить платные парковки на федеральном уровне. При этом за регионами останется право самостоятельно устанавливать запрет на такие парковки у многоквартирных домов.

В июне в Госдуму внесли законопроект, который увеличивает время на оплату парковки с 5 до 10 минут. Авторы документа утверждают, что нововведение позволит водителям принять решение «что делать дальше»: уехать или оплатить стоянку и выполнить необходимые потребности.

Теги: Госдума, платные парковки, школы
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