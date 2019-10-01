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ЛНР и ДНР начали первую в своей истории перепись населения

В ДНР и ЛНР началась первая в истории самопровозглашенных республик перепись населения, постановления об этом приняли правительства непризнанных государств.

В ДНР, как пишет Донецкое агентство новостей (ДАН), предусмотрен поквартирный обход населения. Он будет проводиться с 1 по 14 октября. Кроме этого будут работать и стационарные пункты переписи. Всего в ДНР их будет 538, из них 153 — в Донецке. Также с 1 по 14 октября перепись будет проводиться и в ЛНР.

Последний раз перепись населения на территории Донбасса проводилась еще в 2001 году. Всеукраинская перепись 2001 года остается единственной в истории страны, новую перепись населения Киев наметил на 2020 год.

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По данным главного управления статистики ДНР, общая численность населения республики на 1 июля 2019 года составляет 2,274 млн человек, из них 944 тыс. человек в Донецке. Численность населения ЛНР, по данным главного статистического органа этой республики, на 1 сентября 2019 года составляла 1,447 млн человек, в том числе 431 тыс. — в Луганске.

По оценке подконтрольного Украине управления статистики Донецкой области, на начало 2015 года численность населения всего региона составляла 4,288 млн человек. На 2019 год численность населения, включая подконтрольные Киеву районы составляла 4,162 млн человек.

Теги: Донбасс, перепись населения
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