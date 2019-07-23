Минобороны объяснило совместный с КНР пролет самолетов над Японским морем

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 63,18 +0,08 EUR Бирж. 70,58 -0,16 Brent 63,07 -0,54% USD Нал. 63,64 62,82 EUR Нал. 71,21 70,30 USD ЦБ 63,13 +0,15 EUR ЦБ 70,64 -0,02 EUR/USD 1,1170 -0,0038 BTC/USD Бирж. 9 992,10 -337,90 IMOEX 2 703,54 +0,72% RTSI 1 348,11 +0,52% DJIA 27 171,90 +0,07% Nasdaq 8 204,14 +0,71%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Starbucks $95 (+3,83%) прогноз Oppenheimer к 10.07.20
Cleveland-Cliffs $15 (+32,98%) прогноз CFRA к 17.07.20
Доллар/Рубль ₽63,65 (+0,88%) прогноз Morgan Stanley к 22.08.19
Уралкалий ₽140 (+30,67%) прогноз Атон к 18.12.19
BRENT $65 (+2,51%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
Starbucks $95 (+3,83%) прогноз Oppenheimer к 10.07.20
Cleveland-Cliffs $15 (+32,98%) прогноз CFRA к 17.07.20
Доллар/Рубль ₽63,65 (+0,88%) прогноз Morgan Stanley к 22.08.19
Уралкалий ₽140 (+30,67%) прогноз Атон к 18.12.19
BRENT $65 (+2,51%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
Лента новостей
Курс доллара на 24 июля
USD ЦБ: 63,13 (+0,15) Quote, 12:22
Курс евро на 24 июля
EUR ЦБ: 70,64 (-0,02) Quote, 12:22
Глава МЧС потребовал проверить все лагеря после пожара в Хабаровском крае Общество, 15:42 Герои «РБК Стиль» — о любимых местах отдыха в России Стиль, 15:41 В Свердловской области при пожаре обрушилась кровля магазина «Пятерочка» Общество, 15:34 Переводчик и сито: зачем руководителю посредник для общения с ИТ-отделом Pro, 15:32 Зачем бизнес развивает детский футбол Партнерский материал, 15:26 7 необычных домов Подмосковья для краткосрочной аренды Недвижимость, 15:25 Почему из госучреждений Франции пропадает антиквариат Стиль, 15:23 Вылетевший из Осло самолет «Аэрофлота» вернулся из-за технических проблем Общество, 15:22 Минобороны объяснило совместный с КНР пролет самолетов над Японским морем Политика, 15:21 Очевидцы описали начало пожара в детском лагере под Хабаровском Общество, 15:17 Binance раздаст пользователям $300 000 в криптовалюте Komodo Крипто, 15:10 5 мифов об экологии, в которые давно пора перестать верить Стиль, 15:06 Путин поручил кабмину отменить возрастную категорию «0+» Политика, 15:05 Сила жеста: что делать, когда тело нас предает Партнерский материал, 14:56
Политика ,  
0 
Минобороны объяснило совместный с КНР пролет самолетов над Японским морем

Воздушно-космические силы России и Военно-воздушные силы Народно-освободительной армии Китая провели совместное воздушное патрулирование самолетами дальней авиации над Японским и Восточно-китайским морями, следует из заявления Министерства обороны, поступившего в РБК. Ранее пролет самолетов российских бомбардировщиков над Японским морем вызвал обвинения в нарушении границы со стороны Сеула.

Патрулирование осуществлялось авиагруппой в составе двух российских бомбардировщиков Ту-95 и двух китайских бомбардировщиков H-6. Из заявления Минобороны следует, что операция проводилась с целью «углубления и развития российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства, дальнейшего повышения уровня взаимодействия вооруженных сил двух стран, совершенствования их возможностей по ведению совместных действий, а также укрепления глобальной стратегической стабильности».

Отмечается, что самолеты обеих стран действовали строго в рамках международного права и не нарушали воздушное пространство других государств.

Ранее сообщалось, что южнокорейские военные самолеты открыли предупредительный огонь в сторону российских бомбардировщиков Ту-95. Минобороны Южной Кореи утверждало, что Ту-95 во вторник дважды вторгались в воздушное пространство страны. Позднее Минобороны опровергло информацию о нарушении воздушного пространства и заявило, что полет проходил на удалении более 25 км от острова Токто без отклонений от плана.

По заявлению Минобороны Японии, в воздушном пространстве над Японским морем совместно с российскими самолетами находились также китайские бомбардировщики H-6. Токио обосновало свои заявления публикацией карт с маршрутами самолетов.

Политика
Токио вслед за Сеулом обвинил российский самолет в нарушении границ

Теги: Китай, воздушное пространство, Ту-95, новости РБК
Материалы по теме
Токио вслед за Сеулом обвинил российский самолет в нарушении границ
Политика
Минобороны обвинило Южную Корею в создании угрозы российским самолетам
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter