Минобороны объяснило совместный с КНР пролет самолетов над Японским морем

Воздушно-космические силы России и Военно-воздушные силы Народно-освободительной армии Китая провели совместное воздушное патрулирование самолетами дальней авиации над Японским и Восточно-китайским морями, следует из заявления Министерства обороны, поступившего в РБК. Ранее пролет самолетов российских бомбардировщиков над Японским морем вызвал обвинения в нарушении границы со стороны Сеула.

Патрулирование осуществлялось авиагруппой в составе двух российских бомбардировщиков Ту-95 и двух китайских бомбардировщиков H-6. Из заявления Минобороны следует, что операция проводилась с целью «углубления и развития российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства, дальнейшего повышения уровня взаимодействия вооруженных сил двух стран, совершенствования их возможностей по ведению совместных действий, а также укрепления глобальной стратегической стабильности».

Отмечается, что самолеты обеих стран действовали строго в рамках международного права и не нарушали воздушное пространство других государств.

Ранее сообщалось, что южнокорейские военные самолеты открыли предупредительный огонь в сторону российских бомбардировщиков Ту-95. Минобороны Южной Кореи утверждало, что Ту-95 во вторник дважды вторгались в воздушное пространство страны. Позднее Минобороны опровергло информацию о нарушении воздушного пространства и заявило, что полет проходил на удалении более 25 км от острова Токто без отклонений от плана.

По заявлению Минобороны Японии, в воздушном пространстве над Японским морем совместно с российскими самолетами находились также китайские бомбардировщики H-6. Токио обосновало свои заявления публикацией карт с маршрутами самолетов.