Эксперты правительства рассчитали безопасность поездок на такси

Километр поездки на такси в среднем в 2,6 раза безопаснее поездки на личной машине, подсчитали в правительственном аналитическом центре. Эксперты в области дорожной безопасности считают этот вывод не совсем корректным

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Километр поездки на такси в среднем в 2,6 раза безопаснее поездки на частном легковом автомобиле, а шанс попасть в смертельное ДТП в 4,7 раза ниже. Об этом говорится в исследовании Аналитического центра при правительстве России, описывающем состояние таксомоторной отрасли страны с точки зрения безопасности дорожного движения. C исследованием ознакомился РБК.

Эксперты центра опирались в своей работе на данные ГИБДД России и Научного центра безопасности дорожного движения МВД за 2015-2017 годы. Согласно данным исследования, количество ДТП с такси выросло с 2,14 тыс. в 2015 году до 2,91 тыс.в 2017 году. «Среднегодовой темп роста составил 16,3%», — отмечено в исследовании. При этом прирост количества выданных разрешений на работу в такси составил 17,5%. Таким образом, увеличение числа ДТП связано с расширением рынка таксомоторных услуг.

Но безопасность поездок на такси также растет, как следует из статистики ДТП со смертельным исходом. В 2015 году их доля составляла 8,8%, в 2016 и 2017 — соответственно, 7,6% и 6,2%, а за 9 месяцев 2018 года — 5,7%. В 2017 году в авариях с такси погиб 181 человек — это 4% от общего числа погибших в авариях с легковыми автомобилями.

Безопасность обеспечили инвестиции

Авторы исследования связывают повышение уровня безопасности таксомоторных перевозок с ростом инвестиций в этот вид бизнеса. «Наличие платежеспособного спроса и высокая конкуренция побуждают перевозчиков к тому, чтобы инвестировать в обновление автопарков», — поясняют они. В 2017 году общий рынок продаж легковых автомобилей сократился на 35%, но в то же время в сегменте такси продажи выросли на 11,4%. «Новый автопарк, который используют в такси, на 34% безопаснее текущего», — говорится в исследовании.

Парк такси в России ежегодно увеличивается на 17%, число водителей за 8 лет выросло в 2 раза — на 700 тыс. человек, говорится в исследовании. Средний годовой пробег автомобилей такси при этом тоже увеличивается.

Заместитель руководителя Аналитического центра при правительстве Светлана Ганеева пояснила, что для «оценки аварийности такси в международной практике принято оперировать не только абсолютными значениями ДТП, но и показателями, учитывающими общее количество транспортных средств и интенсивность их использования».

Аварийность связана с региональной спецификой

Большая часть ДТП с такси происходила в регионах с интенсивным автомобильным движением, а также там, где люди вынуждены проезжать большие расстояния из дома на работу, из пригорода в город. За 9 месяцев этого года произошло 2,3 тыс. такого рода дорожных происшествий.

«По итогам 2017 года порядка половины ДТП с такси (47%) произошло в Центральном федеральном округе», — говорится в исследовании. 37% от ДТП в ЦФО произошло в Москве и Московской области. По данным аналитиков, на ЦФО приходится 31% от выданных по всей России разрешений на осуществление деятельности такси; на Москву и Московскую область — более 20%.

Второе место по количеству ДТП с такси занимает Приволжский федеральный округ, третье — Северо-Западный.

Картина по Москве отличается

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов предположил, что цифры Аналитического центра не полностью характеризуют безопасность в индустрии такси. ​«Тот отрезок времени, за который были собраны фигурирующие в исследовании данные, слишком короток, чтобы говорить об улучшении уровня безопасности. Сегодня построить четкую динамическую картинку невозможно, — говорит Шкуматов. — Раньше в России не было рынка такси, и, соответственно, не было и статистики, поэтому о безопасности говорить еще рано». По словам Шкуматова, не так давно Российский союз автостраховщиков представил свои расчеты по поводу того, сколько должен стоить полис ОСАГО для такси. «Прозвучала цифра в 60 тысяч рублей и мнение представителей индустрии, что аварийность среди таксистов в десятки раз выше, чем у обычных владельцев автотранспорта», — добавил эксперт.

Наличие проблем в таксомоторной отрасли отмечает и директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ «Высшая школа экономики» Михаил Блинкин, ставящий на первое место проблему слишком продолжительных смен у таксистов. «Безусловно, есть проблемы, связанные с теми вещами, которые разумный хозяин [бизнеса] должен соблюдать — это не допускать переработки и следить за качеством», — уверен Блинкин.

Статистика столичной мэрии отличается от данных правительства. В материалах транспортного комплекса и ГИБДД Москвы, на которые ссылался «Коммерсант», в Москве и области число ДТП с участием такси за 6 месяцев этого года выросло на 50% по сравнению с первым полугодием прошлого года, доля в общем числе происшествий поднялась с 6,6% до 9,9%. Такси, таким образом, участвовало в каждой десятой аварии. За полгода в столичном регионе произошло 405 подобных ДТП. Наиболее распространенный вид ДТП с такси — столкновение, а самые частые виды нарушений — неправильный выбор дистанции и несоблюдение очередности проезда.

«Социальный портрет» водителя такси, часто попадающего в ДТП, согласно данным московского правительства, таков: средний возраст — 27 лет, стаж вождения — 5,5 лет, время нахождения на линии на момент аварии — 2,6 часа. Как правило, в 79% случаях в момент ДТП за рулем находился гражданин России, в остальных — мигранты из Средней Азии и Кавказа.

В то же время эксперты Аналитического центра при правительства России приводят данные, согласно которым ​процент виновности таксиста в ДТП не выше, чем у среднестатистического владельца легкового автомобиля, хотя годовой пробег такси в среднем по России в 5 раз превышает пробег частного транспорта. При этом базовый страховой тариф ОСАГО для такси только в 1,5 раза выше, чем для автомобиля в личном пользовании.