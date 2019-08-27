СК проверит сообщения о смерти 6-летнего мальчика в подмосковном детдоме

Следственный комитет проводит доследственную проверку в Сергиевом Посаде после публикаций в СМИ о смерти мальчика в городском детском доме № 6. Об этом говорится в сообщении на сайте управления СК России по Московской области.

Сотрудники ведомства проверят медицинские документы, опросят персонал интерната и родителей мальчика.

Ранее «Ридус» и «Комсомольская правда» писали, что в детском доме-интернате «Березка» в Сергиевом Посаде умер шестилетний мальчик, которого изъяли из семьи. По информации изданий, ребенок с рождения был болен ДЦП и судорожной эпилепсией, а в отношении матери мальчика было заведено дело по обвинению в педофилии. Отец ребенка называет обвинения в адрес матери ложными и говорит, что мальчика пытались вернуть в семью.

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала РБК, что ребенок страдал тяжелыми заболеваниями, в интернате находился почти год, а еще около года был в доме ребенка. «Его мать осуждена на 12 лет», — добавила она. По словам Кузнецовой, еще двое детей этой женщины уже около двух лет живут в приемной семье.

«К сожалению, ребенка уже не вернуть, но необходимо установить все обстоятельства случившегося, почему дети не были переданы отцу или близким родственникам, важно проследить весь путь — от изъятия детей из семьи до произошедшей трагедии», — сказала Кузнецова.