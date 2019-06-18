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Минприроды проиграло спор об исключении 16 га земли из «Лосиного острова»
Компания «ТТК-Абрамцево» последние несколько лет судилась, чтобы доказать, что 16 га национального парка «Лосиный остров» не являются особо охраняемой зоной и не принадлежат заповеднику
Фото: Сергей Петров / ТАСС

Верховный суд вынес решение против Минприроды по спору с компанией «ТТК-Абрамцево», которая последние несколько лет оспаривала принадлежность участка земли национальному парку «Лосиный остров». Это следует из определения (.pdf) Верховного суда. Решение было вынесено 22 апреля, однако внимание на него обратили только сейчас.

Суд отказал Минприроды и ФГБУ «Национальный парк «Лосиный остров» в передаче кассационных жалоб на рассмотрение Судебной коллегии по экономическим спорам. Судья постановила, что доводы ведомства и руководства заповедника «не подтверждают существенных нарушений норм материального и процессуального права, повлиявших на исход дела».

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Согласно определению Верховного суда, несколько земельных участков общей площадью 16 га исключаются из состава национального парка. В Государственном кадастре недвижимости суд не нашел сведений о том, что оспариваемые участки входят в «особо охраняемую природную территорию федерального значения — национальный парк «Лосиный остров».

По материалам суда, спорные участки площадью 16 га сейчас находятся в собственности сторонних пользователей и предназначены для хозяйственной эксплуатации, но при этом находятся в границах национального парка.

Минприроды, в соответствии со ст. 291.6 Арбитражного процессуального кодекса, может попросить председателя Верховного суда отменить это решение. Однако срок подачи жалобы истекает уже на этой неделе — 22 июня.

В 2008 году «ТТК-Абрамцево» презентовала одноименный туристско-торговый центр. Девелопером проекта выступило ООО «Крона-маркет». Оно обещало открыть комплекс десять лет назад, но в ходе обсуждений выяснилось, что место для постройки частично принадлежит «Лосиному острову».

Автор: Анна Трунина
Теги: Минприроды РФ, Лосиный Остров, Верховный Суд
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