Из-за пожара на подстанции в Петербурге 62 жилых дома остались без света

Из-за пожара на подстанции в Петербурге 62 жилых дома остались без света

В Санкт-Петербурге произошел пожар на электрической подстанции «Восточная-коммунальная», которая принадлежит компании «Ленэнерго». Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу.

По данным ведомства, инцидент произошел на улице Коммуны, дом 7, в Красногвардейском районе. Уточняется, что на территории подстанции горят три трансформатора. Пожару присвоен повышенный номер сложности «1 БИС». На данный момент от электроснабжения отключены 62 жилых здания.

«Относительно количества человек не подскажу, у нас не исчисляется, скажем так, в людях. Это частично потребители Красногвардейского и Невского районов», — отметили РБК в пресс-службе ПАО «Ленэнерго».

Очевидцы опубликовали фото и видеозаписи с места происшествия в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте». «Электричество в соседних домах периодически выключается. Приехали пожарные и полиция», — говорится в сообщении.

Ранее в пятницу, 13 сентября, в Петербурге загорелось ныне не эксплуатируемое шестиэтажное здание на проспекте Римского-Корсакова. В результате погиб один человек. По данным ТАСС, в советское время в здании располагались учебные заведения.