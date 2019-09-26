Четыре человека пострадали при стрельбе в общежитии в Москве

Четыре человека пострадали при стрельбе в общежитии в Москве

Стрельба из травматического пистолета произошла в общежитии на улице Красного маяка. По данным полиции, причиной стал бытовой конфликт

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В московском районе Чертаново произошла стрельба, пострадали четыре человека, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

«На ул. Красного маяка 26, произошел бытовой конфликт. После употребления спиртных напитков гражданин использовал травматическое оружие и нанес ранения четырем своим товарищам», — сказали в пресс-службе.

Там добавили, что трех человек госпитализировали, одному госпитализация не понадобилась. Полиция принимает меры по розыску и задержанию стрелявшего.

Информированный источник «Интерфакса» уточнил, что один из пострадавших получил ранение в ногу, остальные — не огнестрельные травмы. ТАСС сообщает, что стрельба произошла в общежитии. По адресу ул. Красного маяка, 26 действительно находится общежитие.

Однако, по данным РЕН-ТВ, стрельба произошла в квартире на юге Москвы, в конфликте участвовали трое мужчин.