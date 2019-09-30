Четыре человека пострадали в ДТП с экскаватором под Белгородом

Четыре человека пострадали в ДТП с экскаватором под Белгородом

В Белгородской области на автодороге Валуйки — Алексеевка столкнулись автобус «ПАЗ» и экскаватор-погрузчик, в результате пострадали четыре человека, сообщается на сайте регионального управления МВД.

По предварительной версии, авария произошло около 17:50 мск на 20-м км трассы Валуйки — Алексеевка — Красное. Водитель автобуса «ПАЗ-3205» при обгоне экскаватора не выдержал необходимую дистанцию и столкнулся с ним. В результате автобус съехал в кювет и опрокинулся.

В момент аварии в автобусе находились 11 пассажиров — работники одного предприятия. Четыре женщины, пострадавшие в результате происшествия, были доставлены в окружную больницу.

28 сентября в Ростовском районе Ярославской области в аварии с автобусом и грузовиком погиб один человек. По предварительной информации, грузовик DAF, направлявшийся в сторону Москвы, выехал на встречную полосу и по касательной столкнулся с автобусом Hyundai, в котором находились 19 пассажиров. В результате происшествия один из них погиб, еще двоих пострадавших госпитализировали.