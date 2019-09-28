Пассажир автобуса погиб в ДТП с грузовиком в Ярославской области

Пассажир автобуса погиб в ДТП с грузовиком в Ярославской области

В Ростовском районе Ярославской области в результате столкновения автобуса с грузовиком погиб один человек. Об этом сообщается на сайте областного управления МВД России.

По данным полиции, ДТП произошло около 02:25 28 сентября на 179 км в районе деревни Осокино.

По предварительным данным, грузовик DAF, направляясь в сторону Москвы, выехал на встречную полосу и произвел касательное столкновение с автобусом Hyundai.

В результате аварии, скончался пассажир автобуса 1965 года рождения. Еще двое мужчин были доставлены в больницу с травмами. Всего в автобусе находились 19 пассажиров.

В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники полиции и МЧС, которые устанавливают все обстоятельства столкновения.