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На московских заправках выросли цены на бензин

Цены на дизельное топливо и бензин на московских заправках «Роснефти» выросли к уровню прошлой недели, следует из данных Московской топливной ассоциации.

С 23 по 30 сентября цена за литр дизельного топлива возросла на 16 коп., составив 45,94 руб. Литр бензина АИ-95 подорожал на 15 коп. (с 46,42 до 46,57 руб.), АИ-92 — на 10 коп. (с 42,41 до 42,51 руб.).

По данным ассоциации, на этой неделе цены на столичных заправках «Газпром нефти» остались прежними. Однако неделей ранее, с 16 по 23 сентября, средний рост топлива на заправках сети составил 15–20 коп. Так, цена литра дизельного топлива возросла на 20 коп. (с 45,41 до 45,61 руб.), литр бензина АИ-92 подорожал на 15 коп. (с 42,23 до 42,38 руб.), АИ-95 — на 20 коп. (с 46,25 до 46,45 руб.).

В конце июля президент России Владимир Путин подписал закон, призванный сдержать рост цен на бензин. Документ скорректировал в большую сторону размер компенсации нефтяникам за реализацию топлива на внутреннем рынке (компенсация выплачивается, если цены при продаже топлива на экспорт оказались выше внутренних). Этот механизм должен стимулировать нефтяные компании поставлять топливо на внутренний рынок и сдержать рост цен на бензин.

Теги: бензин, цены
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