В группе компаний Пригожина отреагировали на введенные США санкции

В группе компаний Евгения Пригожина «Конкорд» назвали частным делом решение Минфина США о введении санкций против двух сотрудников «Агентства интернет-исследований». Об этом сообщили РБК в пресс-службе группы компаний.

«Никаким образом не могу комментировать решение Минфина США, это их частное дело», — заявили в пресс-службе.

Минфин США внес в санкционный список двух новых россиян — Дениса Кузьмина и Игоря Нестерова — ранее 30 сентября. Минфин США называет их сотрудниками «Агентства интернет-исследований», а также теми, кто пытался повлиять на результаты промежуточных выборов 2018 года, хотя и безуспешно.

В заявлении ведомства говорится, что деятельность компании «Агентство интернет-исследований» финансировал российский бизнесмен Евгений Пригожин.