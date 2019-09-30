Адвокат обвиненного с госизмене ученого ЦНИИмаш рассказал о его состоянии

У 75-летнего сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева, обвиняемого в госизмене, диагностировали онкологическое заболевание, сообщил РБК его адвокат Евгений Смирнов. Однако, по его мнению, освобождение ученого из СИЗО под подписку о невыезде не связано с состоянием его здоровья.

«Мы полагаем, что его освобождение в первую очередь связано с тем, что обвинение испытывает серьезные проблемы с доказательствами вины Кудрявцева. А его состояние здоровья использовали просто как повод», — сказал юрист.

Адвокат уточнил, что сейчас его подзащитный будет проходить обследование. «Мы больше года просили СИЗО и следствие провести обследование Кудрявцева. У него еще до помещения его в изолятор было огромное количество тяжелых заболеваний, которые там, конечно, прогрессируют. Но в условиях СИЗО он нормально не проходил обследование. Сейчас он будет самостоятельно обследоваться», — отметил Смирнов.

Кудрявцева освободили из СИЗО под подписку о невыезде 27 сентября, под арестом он находился с лета прошлого года.

Ученый был арестован в июле 2018 года, после обысков на нескольких предприятиях «Роскосмоса» (ЦНИИмаш — головное научное предприятие «Роскосмоса»). По версии ФСБ, преступление относится к 2013 году, когда институт участвовал в исследовательской программе, предоставляющей гранты Евросоюза на исследования космоса. Кудрявцева обвинили в передаче секретных данных бельгийской некоммерческой организации «Фон-Кармановский институт гидродинамики».