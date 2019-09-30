Кремль назвал прерогативой глав регионов поиск кадров в ЛНР и ДНР

Решение о том, нужны ли им кадры в самопровозглашенных республиках Донбасса, должны принимать сами руководители регионов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. Таким образом он прокомментировал назначение на пост исполняющего обязанности главы столицы Калмыкии Элисты экс-главы ДНР Дмитрия Трапезникова.

Отвечая на вопрос, видит ли Кремль руководителей ДНР и ЛНР как потенциальный кадровый резерв для депрессивных регионов России, Песков заявил, что подобные назначения являются исключительно прерогативой глав регионов. «Разъяснения насчет их целесообразности надо получать у главы региона. Главное, чтобы назначение соответствовало законодательству Российской Федерации и чтобы у него имелось российское гражданство», — пояснил Песков.

Песков отметил, что лидер Калмыкии Бату Хасиков «никаких задач на востоке Украины не выполнял», и переадресовал вопрос о том, какие госзадачи он выполнял вместе с Трапезниковым, самому Хасикову.

Дмитрий Трапезников с 2014 года работал в органах власти ДНР и некоторое время после смерти Захарченко исполнял роль главы республики. 26 сентября он был избран горсоветом Элисты на пост главы города. Это решение вызвало протесты в Элисте. 29 сентября в городе прошел митинг, а в администрацию города было направлено обращение, авторы которого указывали на то, что Трапезников не имеет отношения к республике и его назначение — знак «неуважения».