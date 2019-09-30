Умер политик и отец премьера Польши Корнель Моравецкий

Корнель Моравецкий (Фото: Konrad Wereszczyński / commons.wikimedia.org)

Отец премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого и старейший депутат сейма страны Корнель Моравецкий скончался, говорится в сообщении польского парламента.

Моравецкий имел почетное звание старшего маршала сейма и был спикером 8-го сейма Польши. «Корнель Моравецкий скончался. Человек с прекрасной историей, верный принципам, бескомпромиссно боровшийся за независимость своей родины», — написал на своей странице в Twitter глава канцелярии польского премьера Михал Дворчик.

В мае 2019 года в интервью польскому журналу Super Express политик сообщал, что борется с раком и проходит химиотерапию.

Моравецкий родился в Варшаве в 1941 году. Известность он приобрел как основатель и глава антикоммунистического движения «Борющаяся солидарность». В 2010 году Моравецкий баллотировался на президентских выборах, а в 2015 году был избран депутатом сейма от популистско-демократического движения «Кукиз'15».

В июле 2018 года Корнель Моравецкий назвал ошибкой снос памятников советским солдатам и выражал надежду на «потепление» между странами в ситуации с монументами. Кроме того, он критиковал действия Киева по ограничению изучения русского языка в школах.