Красный Крест объявил об освобождении хуситами почти 300 заключенных

Йеменские повстанцы-хуситы из движения «Ансар Аллах» освободили 290 заключенных. Об этом сообщается на сайте Международного комитета Красного Креста (МККК).

«Сегодня в одностороннем порядке были освобождены 290 заключенных, включая 42 выживших после состоявшегося в этом месяце нападения на место содержания под стражей в провинции Дамар», — говорится в тексте сообщения.

В МККК уточнили, что организация занималась подтверждением личности заключенных, а также предоставила финансовую помощь для оплаты их транспортировки и прочих расходов, связанных с возвращением освобожденных. Перед освобождением заключенных осмотрели медики организации. Помимо этого, работники Красного Креста связались с семьями несовершеннолетних заключенных, чтобы убедиться, что те смогут их встретить.

Спецпосланник ООН по Йемену Мартин Гриффитс в опубликованном на своем сайте заявлении приветствовал освобождение заключенных.

«Надеюсь, что этот шаг будет способствовать дальнейшим инициативам, которые облегчат обмен всеми заключенными согласно Стокгольмским соглашениям», — говорится в сообщении.