В Петербурге задержали мужчину за оскорбительную надпись о Путине у музея

В Петербурге задержали мужчину за оскорбительную надпись о Путине у музея

В Санкт-Петербурге неизвестный нанес надпись с упоминанием президента Владимира Путина и ФСБ на ограду Русского музея, сообщает «Фонтанка». Полиция возбудила уголовное дело.

По данным «Фонтанки», надпись появилась на ограде музея вечером в воскресенье, 29 сентября. Очевидцы вызвали к месту происшествия полицию. В тот же день мужчину задержали. По данным «Фонтанки», против задержанного 42-летнего Игоря Соколова возбудили уголовное дело о вандализме.

Пресс-служба управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области подтвердила РБК факт задержания мужчины, написавшего оскорбительную надпись на стене Русского музея. «Задержание произошло. Но в связи с тем, что возбуждено уголовное дело, это уже комментирует МВД», — заявили в ведомстве.

В музее заявили, что действия вандала нанесли ущерб, размер которого сейчас оценивается. «Сейчас в музее обсуждается вопрос о реставрации этого чугунного цоколя парадной решетки, которая пострадала в результате хулиганских действий. Также подсчитывается ущерб, который был нанесен музею», — сообщили РБК в пресс-службе Русского музея.

В Санкт-Петербурге 4 марта полиция задержала активистов, которые нанесли направленную против Путина надпись на льду Фонтанки. Роскомнадзор позднее обратился к СМИ с просьбой удалить фотографию льдины с надписью.