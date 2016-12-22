Роскомнадзор попросил удалить фото с направленной против Путина надписью

Генеральный директор «Агентства бизнес новостей» Василий Романов сообщил РБК, что Роскомнадзор попросил издание убрать фотографию льдины на реке Фонтанке с надписью, направленной против кандидата в президенты России Владимира Путина.

Романов отметил, что Роскомнадзор не присылал изданию официальную бумагу с просьбой убрать фото — это было устное предупреждение. Он отметил, что надзорное ведомство «предупреждает, чтобы не было последствий».

«В Роскомнадзоре сказали: «У вас есть фотография про акцию Собчак, мы просим вас удалить ее. У нас нет претензий к тексту новости, но такой лозунг может быть незаконной агитацией». Я спросил, почему они этим занимаются, если это дело ЦИК. Они ответили, что будут штрафующим органом [в случае выявления незаконной агитации]», — сказал Романов.

Главный редактор «Росбалта» Николай Ульянов сообщил РБК о звонке из Роскомнадзора в издание с просьбой удалить фотографию с надписью на льду. «Действительно, был звонок из Роскомнадзора в питерскую редакцию. Для них [редакции] эта фотография особого значения не имеет, потому что в «книжке» (тексте новости. — РБК) то же самое словами написано. И они ее [фотографию] сняли с публикации», — пояснил он.

РБК направил запрос в Роскомнадзор.

В Санкт-Петербурге 4 марта полиция задержала активистов штаба Собчак за то, что они нанесли направленную против Путина надпись на льду Фонтанки.

По словам задержанных 4 марта активистов, правоохранители прибыли на место происшествия спустя пять минут после нанесения надписи, которую полицейские назвали «порочащей президента». Двое активистов были оставлены в отделение полиции до утра, по их словам, на них надели наручники и применили физическую силу. Позднее всех задержанных отпустили без составления протокола под обязательство о явке.