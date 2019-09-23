Стали известны регионы России с наибольшим ростом зарплат

В лидерах оказалась Костромская область, в аутсайдерах – Северная Осетия и Санкт-Петербург

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Среднемесячная зарплата в первом полугодии 2019 года больше всего повысилась в Костромской области. За шесть месяцев она выросла на 14,7%, достигнув показателя в 26900 рублей, следует из данных исследования, которое провело агентство «РИА Новости». Больше 10% рост составил в Тыве, Севастополе, Магаданской, Сахалинской, Кемеровской и Липецкой областях.

В Москве средняя зарплата выросла за первое полугодие на 8,6% (до 79535 руб.), что выше среднероссийского показателя в 7,1%.

Медленней всего средние зарплаты росли в Волгоградской и Томской областях, в Северной Осетии, Санкт-Петербурге и Ямало-Ненецком автономном округах. В трех последних регионах в отдельные месяцы наблюдалось и снижение средней зарплаты.

При этом именно в ЯНАО оказалась наибольшая покупательная способность населения. На 90369 рублей там можно приобрести больше четырех фиксированных наборов товаров и услуг. Схожая картина наблюдается и в других северных регионах (где уровень цен выше среднероссийского), а также в Москве и Санкт-Петербурге. Меньше всего могут себе позволить жители Калмыкии (1,59), Ивановской области (1,52), Карачаево-Черкесии (1,52), Чечне (1,49).

В северных регионах номинальная средняя зарплата остается самой высокой в стране. Больше 75 тысяч получают в Магаданской области, в Ненецком автономном округе, а также на Чукотке. Обратная ситуация в Европейской части России. Меньше 24 тысяч рублей в среднем получают в Мордовии, Тамбовской области, Калмыкии, Дагестане. На последнем месте в рейтинге находится Ивановская область, где средняя зарплата в первом полугодии составила 22998 рублей.

Среднероссийскому показателю по зарплате (40203 руб.) почти соответствуют Амурская и Тюменская области.