Экс-депутат Госсовета Удмуртии погиб в ДТП

Бывший депутат Государственного совета Удмуртии и руководитель рекламного агентства «Гарант-Реги» Станислав Лысков погиб в ДТП в Ижевске. Его смерть РБК подтвердили в рекламном агентстве.

«Это, действительно, так. Погиб сразу. Это было в субботу [21 сентября] в районе с трех до четырех часов ночи», — объяснили в агентстве.

Как сообщает издание «Udm-info», авария произошла 21 сентября на улице Ленина около 4:00 по местному времени (3:00 мск). В отделении МВД по региону изданию сообщили, что водитель в состоянии алкогольного опьянения врезался в фонарный столб. Лысков находился на пассажирском сидении и погиб на месте.

Станислав Лысков родился 14 декабря 1976 года. Он был депутатом Госсовета Удмуртии от фракции ЛДПР с 2012 по 2017 год. Лысков также входил в постоянный состав комиссии Госсовета по науке, образованию, культуре и молодежной политике.