Полиция проверит данные об убийстве щенков петардами в Башкирии

Полицейские проверят информацию, что в Башкирии школьники убили собаку и ее щенков. Об этом РБК сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

«Сотрудниками полиции города Стерлитамака проводится проверка по сообщениям в средствах массовой информации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сказали в ведомстве.

27 сентября уфимская «Комсомольская правда» написала, что группа школьников убила собаку, а затем и ее щенков. По данным издания, инцидент произошел 21 сентября в поселке Строймаш Стертитамакского района. При этом школьники снимали происходящее на видео. «Сперва они закинули к собакам петарды. Мама щенят выскочила из убежища и попала под машину. Затем они продолжили издевательства над маленькими щенятами. Некоторым засунули в пасти петарды и взорвали», — описывал происходившее очевидец.

Агентство Ufacity News узнало у зоозащитницы группы «Дай лапу» Светланы Кондрашовой, что к случившемуся причастны ученики пятого, седьмого и восьмого классов. По ее словам, собака, напуганная петардами, попала под машину. Одного щенка школьники укололи шприцем, вероятно, убив при этом неким веществом, добавила Кондрашова. Зоозащитница рассказала, что классный руководитель провела с учениками воспитательную беседу.