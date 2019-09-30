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Самолет экстренно приземлился в Екатеринбурге из-за столкновения с птицей

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс Краснодар — Иркутск, вынужденно сел в аэропорту Екатеринбурга. Об этом РБК сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

По данным авиакомпании, Airbus A320 по время полета столкнулся с птицей. «Для осмотра воздушного судна специалистами авиакомпании и обеспечения безопасного полета экипаж принял решение совершить вынужденную посадку в базовом аэропорту Кольцово», — сообщили в «Уральских авиалиниях». Самолет сел благополучно.

«Рейс U6699 Краснодар — Иркутск прибыл в аэропорт Кольцово [Екатеринбург]», — подтвердили РБК в пресс-службе аэровокзала. В «Уральских авиалиниях» уточнили, что пассажиров отправят в пункт назначения на резервном самолете.

Фотогалерея 
Посадка в поле пассажирского самолета А321. Фоторепортаж

В пятницу, 27 сентября, вылетевший в Екатеринбург из московского аэропорта Домодедово самолет «Уральских авиалиний» столкнулся с птицей. На выполнение рейса столкновение не повлияло.

Еще один лайнер «Уральских авиалиний», Аirbus 321, вылетевший в середине августа из московского аэропорта Жуковский в Симферополь, через 15 минут после взлета совершил экстренную посадку в кукурузном поле. У лайнера заглохли двигатели из-за столкновения со стаей птиц. Никто из 234 человек на борту не погиб.

Теги: Екатеринбург, самолет, «Уральские авиалинии», столкновение, птица ..., вынужденная посадка, новости РБК
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