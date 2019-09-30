Обвинение попросило поменять Устинову реальный срок на условный

Гособвинение просит Мосгорсуд считать условным назначенное в суде первой инстанции наказание актеру Павлу Устинову, сообщает корреспондент РБК. Прокурор отметила, что судом первой инстанции допущено нарушение, и предложила изменить категорию правонарушения на менее тяжкую.

«Я уверена, что по данному уголовному делу возможно добиться справедливости и без реальной изоляции Устинова. Прошу учесть документы, приобщенные 20 сентября, поручительства актеров, в том числе Райкина. Прошу Устинову условный срок 3,5 [года] с испытательным сроком в течение четырех лет. В остальном приговор прошу оставить неизменным», — сказала прокурор.

Устинова задержали в Москве 3 августа. В тот день в центре города проходила несогласованная акция протеста. Актер утверждает, что в месте проведения оказался случайно. Обвинение считает, что во время задержания он оказал сопротивление и нанес травму омоновцу. 24-летнего Устинова обвинили в применении насилия в отношении представителя власти, и 16 сентября суд приговорил его к 3,5 года колонии.