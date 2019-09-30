Обвинение попросило поменять Устинову реальный срок на условный

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 сентября
USD ЦБ: 64,42 (+0,13) Quote, 27 сен, 12:39
Курс евро на 28 сентября
EUR ЦБ: 70,32 (-0,07) Quote, 27 сен, 12:39
Самолет экстренно приземлился в Екатеринбурге из-за столкновения с птицей Общество, 12:11 Рост на Севере: как Якутия улучшает деловой климат Партнерский материал, 12:06 Хасиков счел провокацией протест против работавшего в ДНР главы Элисты Политика, 12:04 Россельхознадзор опроверг сообщения о повышении цен на молочную продукцию Общество, 12:00 Число недорогих студий в новостройках Москвы достигло максимума Недвижимость, 11:57 Ключевые события продуктового ретейла. Дайджест новостей Pro, 11:56 Медведев решил положить в ВЭБ до 200 млрд руб. из федерального бюджета Финансы, 11:56 В ГИБДД анонсировали электронные водительские права на смартфоне Общество, 11:56 Борис Ротенберг допустил создание российской команды в «Формуле-1» Спорт, 11:52 Почему важно понимать другого и как этому научиться Pink, 11:50 В аэропортах Москвы ответили на сообщения об отмене рейсов из-за погоды Общество, 11:40 Неизвестный ограбил банкомат на Бутырской улице в Москве Общество, 11:38 Как в США ужесточили контроль за выходом китайских компаний на биржу Quote, 11:37 Полиция и ФСБ изъяли в Москве украденное якутское золото на 100 млн руб. Общество, 11:34
Общество ,  
0 
Обвинение попросило поменять Устинову реальный срок на условный

Гособвинение просит Мосгорсуд считать условным назначенное в суде первой инстанции наказание актеру Павлу Устинову, сообщает корреспондент РБК. Прокурор отметила, что судом первой инстанции допущено нарушение, и предложила изменить категорию правонарушения на менее тяжкую.

«Я уверена, что по данному уголовному делу возможно добиться справедливости и без реальной изоляции Устинова. Прошу учесть документы, приобщенные 20 сентября, поручительства актеров, в том числе Райкина. Прошу Устинову условный срок 3,5 [года] с испытательным сроком в течение четырех лет. В остальном приговор прошу оставить неизменным», — сказала прокурор.

Общество
Мосгорсуд приобщил видео задержания Устинова к материалам дела

Устинова задержали в Москве 3 августа. В тот день в центре города проходила несогласованная акция протеста. Актер утверждает, что в месте проведения оказался случайно. Обвинение считает, что во время задержания он оказал сопротивление и нанес травму омоновцу. 24-летнего Устинова обвинили в применении насилия в отношении представителя власти, и 16 сентября суд приговорил его к 3,5 года колонии.

Теги: Павел Устинов, срок
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter