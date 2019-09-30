Медведев решил положить в ВЭБ до 200 млрд руб. из федерального бюджета

Медведев решил положить в ВЭБ до 200 млрд руб. из федерального бюджета

Глава правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о размещении Казначейством на депозитах в ВЭБ.РФ до 200 млрд руб. из средств федерального бюджета. Документ размещен на портале правовой информации.

В соответствии с распоряжением депозиты в государственной корпорации развития должны быть открыты с процентной ставкой, соответствующей ключевой ставке Банка России (в настоящее время равна 9%) минус 0,5 процентного пункта.

Срок размещения средств федерального бюджета на депозитах в ВЭБ.РФ установлен в пять лет.