ВЭБ прокредитует проекты «Т Плюс» «Реновы» на 100 млрд руб.

Группа «Т Плюс» (контролируется «Реновой» Виктора Вексельберга) и АО «Город», входящее в группу ВЭБ.РФ, подписали соглашение об основных условиях взаимодействия в рамках комплексного развития теплосетевой инфраструктуры в 29 городах. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ВЭБ.РФ.

Общий размер инвестиций в теплосетевую инфраструктуру может достигать 100 млрд руб. Городом-пилотом стал Киров, там объем привлекаемого финансирования может составить 3 млрд руб.

Как говорится в сообщении, стороны проанализируют состояние тепловых узлов в этих городах, а также определят основные направления вложений.

Председатель правления ПАО «Т Плюс» Андрей Вагнер заявил, что результатом соглашения станет повышение надежности теплоснабжения и уровня жизни населения. Оно нацелено на создание нового поколения операторов теплоснабжения, с эффективной операционной моделью и высоким качеством услуг для жителей, отметил гендиректор «Города» Сергей Калугин.

Пока «Т Плюс» и АО «Город» приняли решение о реализации проекта в Кирове, остальные находятся в стадии рассмотрения, заявил РБК представитель «Т Плюс».