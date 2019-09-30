Служебная проверка не нашла нарушений при задержании Устинова омоновцами

Мосгорсуд приобщил к материалам дела актера Павла Устинова заключение служебной проверки, передает корреспондент РБК. В соответствии с ней в действиях отряда ОМОН, осуществлявшего задержания граждан в день несанкционированного митинга, нарушений не выявлено.

Одновременно суд согласился приобщить к материалам дела и результаты экспертизы, из которой следует, что на видеозаписи задержания Устинова не видно, что он «захватывает руки» сотруднику Росгвардии.

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