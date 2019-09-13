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В Индии во время праздника в честь бога Ганеша утонули 11 человек

В индийском штате Мадхья-Прадеш во время религиозного обряда опрокинулась лодка с верующими. В результате погибли по меньшей мере 11 человек, сообщает агентство ANI со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел в пятницу утром на озере в городе Бхопале на празднике Ганеш-чатуртхи. Экстренные службы нашли тела 11 человек, еще шестеро были спасены. Издание Hindustan Times добавляет, что всего в лодке находились 19 человек. Поиски пропавших продолжаются.

Глава штата Мадхья-Прадеш Камаль Нат объявил о компенсации родственникам погибших в размере 400 тыс. рупий (около 365 тыс. руб.). Министр отметил, что будет проведено расследование обстоятельств произошедшего.

Ганеш-чатуртхи посвящен индийскому богу Ганешу и считается одним из главных у индусов. Согласно верованиям, Ганеш является богом мудрости, удачи и изобилия. Фестиваль длится десять дней.

Теги: Индия, лодка, опрокидывание
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