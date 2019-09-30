Ретейлер Forever 21 подал заявление о банкротстве

Американский производитель одежды и косметики Forever 21 подал иск в суд о признании банкротства. Об этом сообщается на сайте компании.

Часть магазинов Forever 21 по всей территории США и в других странах будут закрыты, уточняется в заявлении. Решения, какие из них закроются, принимаются до тех пор, пока не закончатся переговоры с арендодателями. Остальные магазины при этом будут работать в обычном режиме.

Таким образом, компания намерена реструктурировать бизнес через признание банкротства и сделать его прибыльным. «Это не означает, что мы уходим из бизнеса: напротив, подача заявления о защите от банкротства — это шаг, позволяющий нам успешно двигаться в будущем», — говорится в сообщении.

Как пишет Bloomberg, для восстановления работы и выполнения всех своих текущих обязательств перед клиентами кредиторы Forever 21, среди которых компании JPMorgan и Chase, уже выплатили бренду по $275 млн., а TPG Sixth Street Partners — $75 млн.

В конце августа Bloomberg со ссылкой на источники писал, что Forever 21 готовится к подаче заявления о банкротстве. По данным агентства, эта мера поможет ретейлеру избавиться от убыточных магазинов. При этом банкротство может привести к проблемам у крупных владельцев торговых центров США.