Ариана Гранде потребовала от Forever 21 $10 млн за использование имиджа

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
USD Бирж. 66,76 -0,03 EUR Бирж. 73,25 -0,01 Brent 57,75 -1,37% USD Нал. 67,50 64,83 EUR Нал. 74,23 71,25 USD ЦБ 66,91 +0,28 EUR ЦБ 73,20 +0,03 EUR/USD 1,0970 +0,0003 BTC/USD Бирж. 10 623,05 +235,05 IMOEX 2 774,20 +0,04% RTSI 1 303,49 -0,44% DJIA 26 118,02 —% Nasdaq 7 874,16 —%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
АФК Система ₽16 (+37,59%) прогноз Промсвязьбанк к 10.07.20 Купить
ГАЗ ₽495 (+16,2%) прогноз Альпари к 03.09.20 Купить
Татнефть ₽649,5 (+1,29%) прогноз БКС к 26.09.19 Купить
Евро/Доллар $1,08 (-1,55%) прогноз Goldman Sachs к 03.12.19 Купить
Сургутнефтегаз ₽41,97 (+18,23%) прогноз Уралсиб к 03.09.20 Купить
АФК Система ₽16 (+37,59%) прогноз Промсвязьбанк к 10.07.20 Купить
ГАЗ ₽495 (+16,2%) прогноз Альпари к 03.09.20 Купить
Татнефть ₽649,5 (+1,29%) прогноз БКС к 26.09.19 Купить
Евро/Доллар $1,08 (-1,55%) прогноз Goldman Sachs к 03.12.19 Купить
Сургутнефтегаз ₽41,97 (+18,23%) прогноз Уралсиб к 03.09.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 4 сентября
USD ЦБ: 66,91 (+0,28) Quote, 03 сен, 12:18
Курс евро на 4 сентября
EUR ЦБ: 73,2 (+0,03) Quote, 03 сен, 12:18
Посольство России сообщило о выдаче визы американскому сенатору Майку Ли Политика, 03:01 Ариана Гранде потребовала от Forever 21 $10 млн за использование имиджа Общество, 02:39 Мантуров описал желаемые параметры сверхзвукового бизнес-джета Бизнес, 02:25 «Роскосмос» опроверг данные об угрожающем МКС космическом мусоре Технологии и медиа, 01:43 Бывший глава Пентагона объяснил отказ открыто критиковать Трампа Политика, 01:37 Мать утонувшей в Турции девочки сообщила об отсутствии спасателей в отеле Общество, 01:15 Электричка насмерть сбила подростка возле станции «Лобня» в Подмосковье Общество, 00:48 Британские депутаты поменяли повестку парламента ради переноса Brexit Политика, 00:26 Бывший глава Пентагона назвал Пакистан самой опасной страной в мире Политика, 00:25 Медведев обыграл Вавринку и вышел в полуфинал US Open Спорт, 00:08 Титов предложил амнистию для осужденных бизнесменов к юбилею Победы Общество, 00:00 Эрдоган заявил о постепенном исчезновении Идлиба из-за авиаударов США Политика, 03 сен, 23:59 СК завел дело из-за гибели в Турции девочки из Петербурга Общество, 03 сен, 23:46 5 способов полюбить себя чуть больше Pink, 03 сен, 23:30
Общество ,  
0 
Ариана Гранде потребовала от Forever 21 $10 млн за использование имиджа

Американская певица Ариана Гранде подала в суд на сеть магазинов одежды и косметики Forever 21. Об этом сообщает Reuters. Гранде просит взыскать с ритейлера и его дочерней сети Riley Rose $10 млн за незаконное присвоение ее имиджа для продвижения товаров. 

В жалобе, поданной в суд 2 сентября, отмечается, что Forever 21 и Riley Rose присвоили имя певицы, а также ее имидж и музыку, в том числе, наняв «поразительно похожую» на Гранде модель для своей рекламной компании на официальном сайте и в соцсетях.  

В частности, согласно иску, Forever 21 незаконно использовал не менее 30 фотографий и видеозаписей с участием Гранде, а также текст и музыку ее песни «7 Rings» («Семь колец»). 

В документах говорится, что, несмотря на обращение представителей Гранде к Forever 21 с требованием удалить весь контент, компания этого не сделала. Адвокаты поп-звезды требует от компании $10 млн в качестве компенсации, пишет Dazed. 

В самой компании отметили, что в течение последних двух лет Forever 21 работал с лицензирующей компанией Гранде. «Надеемся, что мы найдем взаимоприемлемое решение и сможем продолжить совместную работу в будущем», — говорится в сообщении ритейлера.    

В настоящее время у Арианы Гранде более 65 млн подписчиков в Twitter и 163 млн в Instagram. Как пишет Reuters, большая часть ее фанатской базы совпадает с аудиторией, на которую ориентируется Forever 21. Кроме того, а 2019 году она заняла шестое место в рейтинге самых высокооплачиваемых певиц по версии Forbes. Доход певицы оценивается в $48 млн.     

На прошлой неделе Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что Forever 21 готовится к подаче заявления о банкротстве. По данным собеседников агентства, данная мера поможет компании избавиться от убыточных магазинов и рекапитализировать бизнес. При этом уточняется, что банкротство Forever 21 может привести к проблемам у владельцев торговых центров США, включая Simon Property Group Inc. и Brookfield Property Partners LP.     

Теги: Ариана Гранде, певица, Forever21
Материалы по теме
Лейбл Арианы Гранде пожертвовал $500 тыс. пострадавшим при теракте
Общество
Британский Красный Крест собрал на концерте Арианы Гранде более $3 млн
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter