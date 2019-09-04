Ариана Гранде потребовала от Forever 21 $10 млн за использование имиджа

Американская певица Ариана Гранде подала в суд на сеть магазинов одежды и косметики Forever 21. Об этом сообщает Reuters. Гранде просит взыскать с ритейлера и его дочерней сети Riley Rose $10 млн за незаконное присвоение ее имиджа для продвижения товаров.

В жалобе, поданной в суд 2 сентября, отмечается, что Forever 21 и Riley Rose присвоили имя певицы, а также ее имидж и музыку, в том числе, наняв «поразительно похожую» на Гранде модель для своей рекламной компании на официальном сайте и в соцсетях.

В частности, согласно иску, Forever 21 незаконно использовал не менее 30 фотографий и видеозаписей с участием Гранде, а также текст и музыку ее песни «7 Rings» («Семь колец»).

В документах говорится, что, несмотря на обращение представителей Гранде к Forever 21 с требованием удалить весь контент, компания этого не сделала. Адвокаты поп-звезды требует от компании $10 млн в качестве компенсации, пишет Dazed.

В самой компании отметили, что в течение последних двух лет Forever 21 работал с лицензирующей компанией Гранде. «Надеемся, что мы найдем взаимоприемлемое решение и сможем продолжить совместную работу в будущем», — говорится в сообщении ритейлера.