Адмирал назвал самую мощную российскую ракету против кораблей

Российская крылатая ракета «Калибр» современнее и быстрее, чем «Гранит», которую, по мнению китайских СМИ, Россия может использовать против авианосцев США. Об этом заявил бывший командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев, передает «РИА Новости».

«Ракеты «Калибр» лучше, а «Гранит» — это вчерашний день», — сказал Валуев. По его словам, ракеты «Калибр» современнее и обладают более высокой скоростью, так что их не могут сбить средства ПВО.

Ранее глава Министерства обороны России Сергей Шойгу в интервью «Московскому комсомольцу» заявил, что стране нужны авианосцы, которые могут оказать противодействие авианосным группам противника, если они нападут на Россию.

Китайское издание Sohu сообщило, что Шойгу мог говорить о противокорабельной крылатой ракете П-700 «Гранит». По данным издания, за несколько дней до интервью Шойгу российские войска провели испытания «Гранита» в Тихом океане, во время которых ракета поразила морскую цель на расстоянии 350 км. Портал сообщил, что «Гранит» имеет дальность поражения до 650 км, а крейсер, с которого она была запущена, может перевозить до 24 таких ракет. Sohu также заявил, что сочетание таких ракет и подлодок считается «кошмаром авианосца».