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СМИ увидели в словах Шойгу о «кошмаре авианосца» крылатую ракету «Гранит»

Российский министр обороны Сергей Шойгу мог говорить о противокорабельной крылатой ракете П-700 «Гранит» в разговоре о необходимости установок для защиты от авианосцев противника. Об этом сообщает китайский портал Sohu.

По его данным, за несколько дней до интервью Шойгу российские войска провели успешные испытания ракеты в Тихом океане и поразили морскую цель на расстоянии 350 км. Учебный пуск ракеты выполнял атомный подводный крейсер «Омск».

«Так является ли эта противокорабельная ракета, выпущенная Россией, оружием, которое российский министр обороны может использовать для нападения на военный авианосец США?» — говорится в публикации.

Издание отмечает, что это ракета большой дальности (до 650 км) и «отвечает всем потребностям России в нападении на авианосец». Портал также отметил, что запустивший «Гранит» на учениях атомный крейсер может перевозить до 24 таких ракет. «Сочетание этого типа подлодок и противокорабельных ракет считалось кошмаром авианосца еще со времен холодной войны», — пишет Sohu.

В интервью с «Московским комсомольцем» от 22 сентября Шойгу отмечал, что США тратят большое количество денег на авианосные группировки. Он задался вопросом о том, нужны ли России пять—десять авианосцев, если она «не собирается ни на кого нападать». «Нам нужны средства, которые потенциально могут быть использованы против подобных авианосных групп противника в случае агрессии на нашу страну», — сказал Шойгу, отметив, что это дешевле и эффективнее.

Теги: Сергей Шойгу, военная техника, авианосцы
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