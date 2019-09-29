В Москве закончился митинг в поддержку фигурантов «московского дела»

Согласованный митинг в поддержку фигурантов «московского дела» на проспекте Сахарова в Москве закончился, передает корреспондент РБК.

По данным МВД, в мероприятии приняли участие 20 тыс. человек. Активисты «Белого счетчика» сообщили о 24,3 тыс. участников. Среди них — оппозиционные политики Алексей Навальный и Илья Яшин, основатель «Яблока» Григорий Явлинский.

Акция продлилась около двух часов.

Митингующие вышли на улицу, чтобы поддержать задержанных после прошлых протестных акций, которые проходили в столице с середины лета. Поводом для их проведения стал недопуск оппозиционных кандидатов на выборы в городскую думу из-за нарушений при сборах подписей.