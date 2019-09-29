МВД начало проверку после появления в Сети фотографий девушки в форме

В Москве полиция проводит проверку после появления в Сети фотографий девушки в форменном обмундировании. Об этом РБК сообщили в столичном главке МВД.

Ранее о фотографиях написал Telegram-канал Baza. По данным канала, фотосессия была проведена в отделе Тверского ОВД.

Как отметила Baza, девушка на снимках не является сотрудницей полиции, но форма, в которой она откровенно позирует, принадлежит ее сестре — участковой.

На нескольких снимках девушка позирует у шкафа в форменном кителе и юбке, при этом в руках она держит папку с уголовными делами. Еще на одной — она в блузке и юбке идет по коридору отделения, также есть снимок, как девушка делает селфи. В серии есть и фотография, где она в форме стоит на коленях на полу.