В штате Иллинойс после схода с рельсов загорелся грузовой поезд

В штате Иллинойс после схода с рельсов загорелся грузовой поезд

В американском штате Иллинойс после схода с рельсов загорелся грузовой поезд, передает телеканал Fox 2.

Авария на путях произошла неподалеку от населенного пункта Дюпо. По предварительной информации, в результате происшествия загорелась цистерна с легковоспламеняющейся жидкостью метилизобутилкетоном, который используется как растворитель.

Черный дым от пожара виден за километры, передает телеканал. По информации управления по чрезвычайным ситуациям округа Сент-Клэрт, в районе проводится эвакуация.

В Сети появились кадры с места происшествия, снятые очевидцами.

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