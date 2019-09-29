Второй самолет участника встречи в ООН вернулся в США из-за неполадок

Второй самолет участника встречи в ООН вернулся в США из-за неполадок

Самолет, на борту которого находились президент Кипра Никос Анастасиадис и кипрская делегация, совершил вынужденную посадку в аэропорту Нью-Йорка. Об этом сообщает кипрский телеканал Sigma.

Лайнер направлялся на Кипр после Генассамблеи ООН. Во время полета возникла проблема с лобовым стеклом. Из-за соображений безопасности пилот принял решение вернуться в аэропорт отправления.

Лайнер благополучно приземлился около 1:40 ночи по кипрскому времени (совпадает с московским) в Международном аэропорту имени Джона Кеннеди. Президент и делегация намерены вылететь на Кипр в воскресенье днем.

Ранее в Нью-Йорк из-за технической неисправности вернулся самолет, на борту которого находился премьер-министр Пакистана Имран Хан. Неисправность обнаружили, когда лайнер находился недалеко от Торонто. Впоследствии ее удалось устранить, и лайнер приземлился в Международном аэропорту имени Джона Кеннеди.