Самолет премьера Пакистана вернулся в Нью-Йорк из-за неисправности

Самолет, на борту которого находился премьер-министр Пакистана Имран Хан, вернулся в Нью-Йорк из-за технической неисправности. Об этом сообщает пакистанский телеканал Dunya News со ссылкой на источники. Информацию подтверждает Geo.TV.

По данным собеседников, полет продлился пять с половиной часов. Неисправность обнаружили, когда лайнер находился недалеко от Торонто. Телеканал отмечает, что ее уже устранили. Лайнер приземлился в международном аэропорту имени Джона Кеннеди.

Dunya News добавляет, что самолет Хану предоставил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман для визита пакистанского премьера на 74-ю сессию Генассамблеи ООН.

Источники рассказали, что рейс перенесли, поэтому премьер-министр проведет ночь в частной гостинице в Нью-Йорке. Хан сопровождает пакистанскую делегацию, в которую входит глава МИД Пакистана Шах Мехмуд Куреши.