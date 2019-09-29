Украинский эксперт заявил об усилении позиций России в мире

Западные страны отказались поддерживать Украину и перешли на сторону России, которая, в свою очередь, усилила свои позиции во всем мире. Такое мнение высказал в эфире интернет-канала UkrLife директор Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины Григорий Перепелица.

«Произошло кардинальное изменение баланса сил в международной среде. Резкое ослабление Запада и усиление России», — сказал эксперт.

По его словам, Россия «заполнила вакуум». Эксперт считает, что это произошло на фоне того, что США стремительно теряют свои позиции во всем мире, в том числе на постсоветском пространстве. Перепелица также выразил мнение, что Вашингтон лишился самого главного региона — Ближнего Востока, где ключевым игроком, как считает эксперт, сегодня является Россия.

Он также считает, что президент США Дональд Трамп вынужден смириться с влиянием России, которая завладела стратегической позицией и в Центральной Америке.

Перепелица также упомянул президента Эммануэля Макрона, который, по мнению эксперта, выразил желание дружить с Россией. «Запад абсолютно, на 180 градусов поменял свою позицию относительно Украины. Теперь он на стороне России», — констатировал эксперт.